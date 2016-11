Sky 1 11:40 bis 12:05 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine Schuld USA 2004 2016-11-25 18:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Der erste Geburtstag von Dr. Cox' kleinem Sohn steht an, und die gesamte Verwandtschaft trifft zur Feier ein - auch Cox' leukämiekranker Schwager Ben. Als er erfährt, dass sich Ben schon jahrelang keiner Untersuchung mehr unterzogen hat, verdonnert er ihn zu einem ordentlichen Gesundheits-Check. Doch zu spät: Ben stirbt noch am selben Tag in der Klinik. Cox gibt sich die Schuld an Bens Tod und flüchtet sich in die Arbeit. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Elliot Reid) Donald Faison (Chris Turk) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) Brendan Fraser (Ben) Originaltitel: Scrubs Regie: Chris Koch Drehbuch: Garrett Donovan, Neil Goldman Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 6