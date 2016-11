Sky 1 20:15 bis 21:05 Actionserie Shooter Anschlag USA 2016 2016-11-24 00:30 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der einst beste Scharfschütze der US-Army, Bob Lee Swagger (Ryan Phillippe) kehrt aus der Versenkung zurück, um ein geplantes Attentat auf den US-Präsidenten zu verhindern. Hinter dem Anschlag steckt offenbar ein alter Bekannter Swaggers aus seiner Zeit in Afghanistan, der Top-Sniper Solotov. Doch der Einsatz geht katastrophal nach hinten los - und Swagger wird zum Gejagten. - Ryan Phillippe in einer treffsicheren Thrillerserie von den "Ballers"-Produzenten, nach Stephen Hunters Bestseller "Im Fadenkreuz der Angst". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Phillippe (Bob Lee Swagger) Omar Epps (Isaac Johnson) Cynthia Addai-Robinson (Nadine Memphis) Shantel Van Santen (Julie Swagger) Tom Sizemore (Hugh Meachum) Eddie McClintock (Jack Payne) David Marciano (Howard Utay) Originaltitel: Shooter Regie: Simon Cellan Jones Drehbuch: Stephen Hunter, John Hlavin, Jonathan Lemkin Altersempfehlung: ab 16