Sky 1 17:20 bis 17:45 Comedyserie Parks and Recreation Der Masterplan USA 2010 2016-11-27 13:35 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Alle freuen sich auf die Feier zu Aprils 21. Geburtstag, nur Leslie (Amy Poehler) nicht. Sie kann an nichts anderes denken, als an die Aussicht, dass ihr Budget gekürzt wird. Ihr sorgfältig ausgearbeiteter Masterplan für den Park wurde bereits vom City Manager auf später verschoben. Auch Ann und Mark sind nicht glücklich, sie funken längst nicht mehr auf der gleichen Wellenlänge. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Paul Schneider (Mark Brendanawicz) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Dean Holland Drehbuch: Greg Daniels, Michael Schur Kamera: Michael Trim Altersempfehlung: ab 12