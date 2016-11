Sky 1 11:35 bis 12:00 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Verzicht USA 2004 2016-11-24 18:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Elliotts Verklemmtheit wird zu einem ernsten Problem: Sie weigert sich standhaft, vermeintlich schmutzige Wörter in den Mund zu nehmen. Als sie einer Patientin bei einer Beckenuntersuchung unbeabsichtigt einen deutlich hörbaren Orgasmus verschafft, würde sie vor Peinlichkeit am liebsten im Boden versinken. Für ihre Kollegen steht fest: Elliott muss geholfen werden. Carla beginnt sofort mit einem weitreichenden Trainingsprogramm für ihre prüde Freundin. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Elliot Reid) Donald Faison (Chris Turk) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) Barry Bostwick (Mr. Randolph) Originaltitel: Scrubs Regie: Chris Koch Drehbuch: Bill Lawrence, Matt Tarses Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12