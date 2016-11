Sky 1 02:00 bis 02:50 Serien The Tunnel Die Spur nach Georgien GB, F 2016 2016-11-26 00:25 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Hinweise verdichten sich immer mehr: Karl (Stephen Dillane) und Elise (Clémence Poésy) finden eine Verbindung zwischen einem toten polnischen Polizisten, der bei dem Flugzeugabsturz ums Leben kam, und einem inhaftierten georgischen Waffenhändler. Der Sohn des Kriminellen nennt sich selber "Koba" - und hat den Terroristen Robert in seiner Hand. Der wird nun selbst zum Opfer, in "Koba" hat er seinen Meister gefunden. - Britisch-französische Crime-Serie mit unvorhersehbarem Plot. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Stephen Dillane (Karl Roebuck) Clémence Poésy (Elise Wassermann) Con O'Neill (Neal Grey) Paul Schneider (Artem Baturin) Johan Heldenbergh (Robert Fournier) Laura de Boer (Eryka Klein) Originaltitel: The Tunnel Regie: Tim Mielants Drehbuch: Franck Philippon, Ben Richards Altersempfehlung: ab 12