Sky 1 23:05 bis 00:10 Krimiserie Die Brücke - Transit in den Tod DK, S 2011 2016-11-23 03:50 Stereo 16:9 HDTV Kopenhagen ist nach einem Gerichtsverfahren empört: Eine Gruppe von Polizisten, die einen Immigranten zu Tode geschlagen haben, wurde freigesprochen. Einer der angeklagten Polizisten wurde von zuhause entführt, und die Versuche, ihn zu finden, führen zu Unruhen. Inzwischen kommt Ermittler Saga zum ersten Mal in direkten Kontakt mit dem Mörder. Schauspieler: Sofia Helin (Saga Norén) Kim Bodnia (Martin Rohde) Dag Malmberg (Hans Petterson) Christian Hillborg (Daniel Ferbé) Magnus Krepper (Stefan Lindberg) Puk Scharbau (Mette Rohde) Emil Birk Hartmann (August Rohde) Originaltitel: Bron / Broen Regie: Lisa Siwe Drehbuch: Hans Rosenfeldt, Nicolaj Scherfig Kamera: Ari Willey Musik: Uno Helmersson, Patrik Andrén, Johan Söderqvist Altersempfehlung: ab 12