Sky 1 20:15 bis 21:10 Serien The Tunnel Rosas Aussage GB, F 2016 2016-11-23 01:15 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Rosa will Elise (Clémence Poésy) und Karl (Stephen Dillane) den Aufenthaltsort von Brigaden-Chef Robert verraten, ein Durchbruch scheint in Sicht. Doch plötzlich stirbt sie, nur noch den Namen "Koba" kann sie flüstern. Ein Handy hilft den Ermittlern, Robert aufzuspüren, doch der ist mit allen Wassern gewaschen. Eine auf dem Wasser schwimmende Frauenleiche traumatisiert Elise dermaßen, dass der Terrorist entkommen kann. - Britisch-französische Crime-Serie mit unvorhersehbarem Plot. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Stephen Dillane (Karl Roebuck) Clémence Poésy (Elise Wassermann) Laura de Boer (Eryka Klein) Hannah John-Kamen (Rosa Persaud) Clarke Peters (Sonny Persaud) Johan Heldenbergh (Robert Fournier) Thibault de Montalembert (Olivier Pujol) Originaltitel: The Tunnel Regie: Tim Mielants Drehbuch: Louise Ironside Musik: Ben Bartlett Altersempfehlung: ab 16