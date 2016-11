Sky 1 11:05 bis 11:30 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein großer Fehler USA 2004 2016-11-23 18:35 Stereo 16:9 HDTV Merken J.D.s Bruder Dan ist zu Besuch. J.D. erklärt sich widerwillig dazu bereit, den Taugenichts für einen Tag mit in die Klinik zu nehmen. Wie befürchtet, geht Dan der gesamten Belegschaft, besonders Dr. Cox, gehörig auf die Nerven. Doch auch der größte Nichtsnutz kann etwas bewirken und so stellt Dan Dr. Cox zur Rede, weil der sich J.D. gegenüber immer unfair verhält. Tatsächlich gelingt es ihm, den Menschenhasser Cox zur Vernunft zu bringen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Elliot Reid) Donald Faison (Chris Turk) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) Neil Flynn (Hausmeister) Originaltitel: Scrubs Regie: Marc Buckland Drehbuch: Bill Lawrence, Mike Schwartz Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12