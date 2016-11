Sky 1 05:05 bis 06:10 Comedyserie Doc Martin Keiner hört auf den Doc GB 2005 2016-11-23 12:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Louisa hat sich um den Posten als Direktorin an ihrer Schule beworben und sie ist peinlich darum bemüht, beim anstehenden Bewerbungsgespräch eine gute Figur zu machen. Dummerweise sitz aber Doc Martin im Schulausschuss und sie kann sich seiner Stimme keineswegs sicher sein. Zu allem Überfluss grassiert auch noch eine hoch infektiöse Hautkrankheit unter den Kindern in Portwenn. Doc Martin hat alle Hände voll zu tun, die Infektion zu stoppen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Martin Clunes (Dr. Martin Ellingham) Caroline Catz (Louisa Glasson) Ian McNeice (Bert Large) Mary Woodvine (Joy Cronk) Kurtis O'Brien (Peter Cronk) Originaltitel: Doc Martin Regie: Ben Bolt Drehbuch: Dominic Minghella, Richard Stoneman Kamera: Chris Howard Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 509 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 04:00 bis 08:30

Seit 89 Min. Princess Blade

Actionfilm

Tele 5 04:05 bis 05:35

Seit 84 Min. Herzdamen

Komödie

3sat 04:36 bis 06:00

Seit 53 Min.