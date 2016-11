Sky 1 17:20 bis 17:45 Comedyserie Parks and Recreation Unsicheres Gelände USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Jerry wurde im Park ausgeraubt und hat sich dabei die Schulter ausgekugelt - behauptet er jedenfalls. Leslie (Amy Poehler) will sofort die Sicherheitsmaßnahmen in den Parks erhöhen, braucht dafür aber die nötigen Finanzmittel. Ron gibt derweil Selbstverteidigungskurse in der Arbeit, damit die anderen nicht so enden wie Jerry. Die komplizierte Liebesgeschichte zwischen Ann, Andy und April geht weiter. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Paul Schneider (Mark Brendanawicz) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Michael Trim Drehbuch: Greg Daniels, Michael Schur, Aisha Muharrar Kamera: Shana Hagan, Tom Magill Altersempfehlung: ab 12