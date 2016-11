Sky 1 13:15 bis 13:40 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Traumjob USA 2002 2016-11-22 18:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach einer gemeinsamen Sauftour mit Spence, einem ehemaligen College-Kumpel, rutscht J.D. ein Geheimnis heraus: Dr. Cox ist der leibliche Vater von Jordans Baby. Spence hat nichts Besseres zu tun, als Dr. Cox genau dies am nächsten Tag mitzuteilen. Geschockt will sich Cox von Jordan trennen, da sie ihm nicht die Wahrheit über seine Vaterschaft gesagt hat. Doch dann kommen plötzlich Vatergefühle in ihm hoch. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Elliot Reid) Donald Faison (Chris Turk) John C. McGinley (Dr. Phil Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) Ryan Reynolds (Spence) Originaltitel: Scrubs Regie: Bill Lawrence Drehbuch: Matt Tarses, Tim Hobert Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 6