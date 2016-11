Sky 1 07:05 bis 07:35 Comedyserie Parks and Recreation Verflossene Liebe USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Als Leslie (Amy Poehler) eine Liebesgeschichte ihrer Mutter Marlene hört, möchte sie ein Treffen zwischen Marlene und deren alter Flamme arrangieren. Mit Justins Hilfe gelingt es ihr, den Mann ausfindig zu machen. Der hat sich in den vergangenen Jahren aber stark verändert. Leslie ist unsicher, ob sie ihn ihrer Mutter präsentieren soll. Andy und seine Band sind derweil sehr aufgeregt, da sie einen Auftritt haben. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Paul Schneider (Mark Brendanawicz) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Ken Kwapis Drehbuch: Greg Daniels, Michael Schur Altersempfehlung: ab 12

