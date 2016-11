Sky 1 03:40 bis 04:40 Krimiserie Die Brücke - Transit in den Tod DK, S 2011 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das Überleben des Obdachlosen wird ein Rennen gegen die Zeit und hängt völlig davon ab, ob die vier Grundbesitzer bereit sind, zu zahlen, was der Mörder fordert. Saga und Martin haben verstanden, dass sie es mit jemandem zu tun haben, der seine Verbrechen durchdacht und bis ins kleinste Detail geplant hat. Vielleicht können sie den Mörder aus dem Gleichgewicht bringen, indem sie etwas tun, was er nicht erwartet? - Nordic Crime der Meisterklasse. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Sofia Helin (Saga Norén) Kim Bodnia (Martin Rohde) Dag Malmberg (Hans Petterson) Ellen Hillingsø (Charlotte Söringer) Christian Hillborg (Daniel Ferbé) Magnus Krepper (Stefan Lindberg) Puk Scharbau (Mette Rohde) Originaltitel: Bron / Broen Regie: Charlotte Sieling Drehbuch: Hans Rosenfeldt Kamera: Jrrgen Johansson Musik: Uno Helmersson Altersempfehlung: ab 16

