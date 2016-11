Sky 1 18:50 bis 19:15 Comedyserie Brooklyn Nine-Nine Halloween ist Weihnachten für Arschgeigen USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Auf dem Polizeirevier steht Halloween vor der Tür! Kindskopf-Polizist Jake (Andy Samberg) wettet mit Captain Holt (Andre Braugher), dass er dessen Tapferkeitsmedaille stibitzen kann, ehe der Tag vorbei ist. In der Zwischenzeit nimmt Amy (Melissa Fumero), die den Grusel-Feiertag hasst, mit Charles (Joe Lo Truglio) einen Undercover-Einsatz an. Einziges Problem: Amy muss bei den Ermittlungen ein Halloween-Kostüm tragen. - Willkommen auf Brooklyns verrücktester Polizeistelle! Chaotische Cop-Comedy mit Kindskopf Andy Samberg als Verbrechensbekämpfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Samberg (Jake Peralta) Andre Braugher (Ray Holt) Melissa Fumero (Amy Santiago) Terry Crews (Terry Jefford) Joe Lo Truglio (Charles Boyle) Originaltitel: Brooklyn Nine-Nine Regie: Dean Holland Drehbuch: Lesley Arfin Kamera: Giovani Lampassi Musik: Dan Marocco Altersempfehlung: ab 6