Sky 1 15:55 bis 16:20 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Konkurrent USA 2001 Stereo 16:9 HDTV Merken J.D. wird allmählich zum Star unter den jungen Assistenzärzten: Er weiß alles, ist bei Kollegen und Patienten beliebt, und überdies zeigt Elliot zunehmendes Interesse an ihm. Doch dann tritt ein neuer Arzt namens Nick auf den Plan. Er weiß mehr als J.D., ist bald beliebter als er und sieht auch noch wesentlich besser aus! Turk streitet sich unterdessen mit Dr. Kelso um eine Parkbank, die der Chefarzt unbedingt für sich alleine haben will. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Sean Hayes (Nick Murdoch) Originaltitel: Scrubs Regie: Peter Lauer Drehbuch: Mike Schwartz Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 6