Sky 1 06:35 bis 07:30 Comedyserie Doc Martin Going Bodmin GB 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Der erfolgreiche Londoner Chirurg Martin Ellingham kann einfach kein Blut mehr sehen. Kurzerhand schmeißt er seinen hochdotierten Job hin, um künftig im kleinen Küstenstädtchen Portwenn als Landarzt zu praktizieren. Aber bei den Einheimischen eckt der schnöselige Großstädter mit seinen ruppigen Manieren schnell an. Zum Glück lebt im Ort auch seine Tante Joan, die ihm bei der Eingewöhnung zur Seite steht. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Martin Clunes (Dr. Martin Ellingham) Caroline Catz (Louisa Glasson) Stewart Wright (PC Mark Mylow) Ian McNeice (Bert Large) Joe Absolom (Al Large) Stephanie Cole (Joan Norton) Lucy Punch (Elaine Denham) Originaltitel: Doc Martin Regie: Ben Bolt Drehbuch: Dominic Minghella Kamera: Chris Howard Musik: Colin Towns Altersempfehlung: ab 12