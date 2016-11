Sky 1 00:15 bis 01:10 Serien The Tunnel Die Geiselnahme GB, F 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Eine weitere Spur tut sich auf - war der Selbstmord einer Georgierin in Wirklichkeit doch Mord? Die Frau hat eine Verbindung zum Flugzeugabsturz. Der Verdacht auf Menschenhandel steht im Raum, doch Beweise fehlen. Rosa berichtet den Ermittlern, dass ihr Vater an der Universität Lille ein Ziel der Terrorbande ist. Dank eines eingeschleusten Komplizen greifen Robert und die Brigade das Polizeirevier an. Es kommt zu einer Schießerei mit Toten und Verletzten. - Britisch-französische Crime-Serie mit spannendem, unvorhersehbarem Plot. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Stephen Dillane (Karl Roebuck) Clémence Poésy (Elise Wassermann) William Ash (Boleslaw "BB" Borowski) Johan Heldenbergh (Robert Fournier) Angel Coulby (Laura Roebuck) Originaltitel: The Tunnel Regie: Gilles Bannier Drehbuch: Yann Le Nivet, Ben Richards Altersempfehlung: ab 12

