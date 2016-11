Sky 1 20:15 bis 21:05 Krimiserie Elementary Der Ballonmann USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Als die zehnjährige Mariana Castillo aus ihrem Zimmer entführt wird, sind die Parallelen zu vergangenen Mordfällen offensichtlich: Der Ballonmann kidnappte vor einigen Jahren Kinder und ließ Luftballons am Tatort zurück - genauso wie jetzt. Sherlock Holmes ist in seinem Element. Binnen kürzester Zeit gelingt es ihm, die Hinweise zu kombinieren und das Auto des Entführers aufzuspüren. Am Steuer sitzt aber nicht der Täter, sondern sein erstes Opfer: Adam Kemper. Hat nur er überlebt? In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jonny Lee Miller (Sherlock Holmes) Lucy Liu (Dr. Joan Watson) Aidan Quinn (Captain Toby Gregson) Yancey Arias (Robert Castillo) Selenis Leyva (Sara Castillo) Johnny Simmons (Adam Kemper) Michael Countryman (Barry Kemper) Originaltitel: Elementary Regie: Rod Holcomb Drehbuch: Peter Blake, Robert Doherty Kamera: Ron Fortunato Musik: Sean Callery Altersempfehlung: ab 12