Sky 1 15:35 bis 16:20 Comedyserie Desperate Housewives Das Leben geht weiter USA 2005 2016-11-19 05:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Als Mike nach Hause kommt, hält Zach die arme Susan als Geisel. Mike versucht, beide zu retten und erkennt dabei, was ihn mit Zach verbindet. Währenddessen muss sich Lynette zum ersten Mal als Mutter von vier Kindern in Vorstellungsgesprächen beweisen. Und die neue Nachbarin Betty Applewhite hat offenbar ein dunkles Geheimnis. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Teri Hatcher (Susan Mayer) Marcia Cross (Bree Van De Kamp) Felicity Huffman (Lynette Scavo) Eva Longoria (Gabrielle Solis) James Denton (Mike Delfino) Nicollette Sheridan (Edie Britt) Doug Savant (Tom Scavo) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Larry Shaw Drehbuch: Jenna Bans, Kevin Murphy Kamera: Lowell Peterson Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12