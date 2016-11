Sky 1 12:35 bis 13:20 Comedyserie Desperate Housewives Frühlingsgefühle USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Gabrielle plant eine große Abschiedsparty für Carlos, der wegen seiner Finanzschiebereien in den Knast muss. Ein Mann aus Brees Vergangenheit taucht wieder in ihrem Leben auf, worüber ihr Gatte Rex alles andere als erfreut ist. Lynette ist schockiert, als sie erfährt, dass Toms ehemalige Freundin in seiner Firma eingestellt wurde. Susan und ihre Tochter Julie haben derweil unter dem Verhalten der Youngs zu leiden, die sich alles andere als nachbarschaftlich benehmen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Brenda Strong (Mary Alice Young/Erzählerin) Felicity Huffman (Lynette) Teri Hatcher (Susan) Eva Longoria (Gabrielle) Marcia Cross (Bree) Doug Savant (Tom Scavo) Nicollette Sheridan (Edie Britt) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Jeff Melman Drehbuch: Marc Cherry, Adam Barr Kamera: Lowell Peterson Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 6