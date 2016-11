Sky 1 22:20 bis 22:50 Comedyserie Eastbound & Down Voll aufs Auge USA 2009 2016-11-18 02:10 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Kenny (Danny R. McBride) erklärt in seinem Audiobook seine Profikarriere für beendet. Nun will er mit einem gewöhnlichen Job sein Geld verdienen. Doch Ashley und Reg (Will Ferrell, Craig Robinson) provozieren Kenny so lange, bis der ihnen mit einem Pitching Showdown eine Lektion erteilen will. Dabei holt der einstige Sportstar so weit aus, dass er mit seinem kraftvollen Wurf Macworthy verletzt: Der verliert dabei ein Auge. - Respektlose Comedyserie um einen selbstverliebten Aufschneider. Produziert u.a. von Starkomiker Will Ferrell. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Danny R. McBride (Kenny Powers) Katy Mixon (April Buchanon) John Hawkes (Dustin Powers) Andrew Daly (Terrence Cutler) Ben Best (Clegg) Jennifer Irwin (Cassie Powers) Steve Little (Stevie Janowski) Originaltitel: Eastbound & Down Regie: Adam McKay Drehbuch: Jody Hill, Danny R. McBride, Shawn D. Harwell, Shawn Harwell, Danny McBride, Ben Best Musik: Wayne Kramer Altersempfehlung: ab 12