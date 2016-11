Sky 1 21:45 bis 22:20 Comedyserie Vice Principals Der Ausflug USA 2016 2016-11-18 01:35 16:9 Dolby Digital HDTV Merken An der N.J. High steht ein Klassenausflug auf dem Stundenplan. Der Geschichtskurs des beliebten Lehrers Bill Hayden (Mike O'Gorman) besucht eine historische Kolonie aus der amerikanischen Gründerzeit. Um die hübsche Englischlehrerin Amanda Snodgrass (Georgia King) zu beeindrucken, schmuggelt sich Vize-Rektor Gamby (Danny McBride) ebenfalls als Aufsichtsperson auf den Trip. Nicht nur Neals Balzversuche, auch die Schüler sorgen dafür, dass der Trip gehörig in die Hose geht. - Krieg im Lehrerzimmer: Danny McBride ("Eastbound & Down") und Walton Goggins lassen im chaotischen Kampf um den Rektorenposten alle Hemmungen fallen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Georgia King (Amanda Snodgrass) Busy Philipps (Gale Liptrapp) Walton Goggins (Lee Russell) Danny McBride (Neal Gamby) Kimberly Hebert Gregory (Dr. Belinda Brown) Edi Patterson (Ms. Abbott) Sheaun McKinney (Dayshaun) Originaltitel: Vice Principals Regie: Danny McBride Drehbuch: Danny McBride, John Carcieri, Adam Countee Kamera: Eric Treml Musik: Joseph Stephens Altersempfehlung: ab 12