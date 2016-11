Sky 1 09:00 bis 09:45 Comedyserie Desperate Housewives Kontrolle ist alles USA 2005 2016-11-18 15:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Susan ist nicht gerade freudig überrascht, als sie herausfindet, wer Edies neuer Freund ist: ihr Exmann Karl. Inzwischen fängt Lynette an, in einer Werbeagentur zu arbeiten und Tom versucht sich währenddessen als Hausmann. Phyllis treibt ihre Schwiegertochter Bree weiter an den Rand des Wahnsinns. Dabei macht Brees Bedarf an Schlafmitteln ihren Freundinnen ohnehin schon Sorgen. Carlos sorgt sich, dass Gabrielle ihm einen ungewöhnlichen Wunsch nicht erfüllt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Teri Hatcher (Susan Mayer) Marcia Cross (Bree Van De Kamp) Felicity Huffman (Lynette Scavo) Eva Longoria (Gabrielle Solis) James Denton (Mike Delfino) Nicollette Sheridan (Edie Britt) Alfre Woodard (Betty Applewhite) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: David Grossman Drehbuch: Marc Cherry, Chris Black, Alexandra Cunningham Kamera: Richard M. Rawlings jr., Richard Rowlings Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 257 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 113 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 10:00

Seit 77 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 57 Min.