Sky 1 03:20 bis 04:20 Dokusoap The Real L Word Ein neuer Anfang USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Whitneys Ex-Liebhaberin zieht nach L.A., während Claire Model und Geschäftsfrau Francine wiedersieht. Romi und Kelsey feiern betrunken Geburtstag. Und Cori und Kacy wollen ein Baby, brauchen aber einen Samenspender. - In dieser Doku-Soap dreht sich alles um eine Gruppe lesbischer Frauen aus Los Angeles, die hart für ihren beruflichen und privaten Erfolg arbeiten. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The Real L Word: Los Angeles Drehbuch: Ilene Chaiken Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 405 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 205 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 135 Min. Pandorum

Actionfilm

kabel eins 02:20 bis 04:05

Seit 85 Min.