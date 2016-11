Sky 1 18:30 bis 18:55 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein modernes Wissen USA 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken Laut einer schlauen Theorie von J.D. herrscht im Krankenhaus ein Gleichgewicht zwischen Leben und Tod, so dass für jeden geretteten Patienten ein anderer sterben muss. Genau das passiert, als Mrs. Larkin, der eine komplizierte Entbindung bevorsteht, und die herzkranke Elaine gleichzeitig eingeliefert werden: Während das Baby gesund zur Welt kommt, stirbt Elaine an Herzversagen. Unterdessen hat Turk Carla einen Heiratsantrag gemacht. Doch sie zögert mit der Antwort. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Elliot Reid) Donald Faison (Chris Turk) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) Dick Van Dyke (Dr. Townsend) Originaltitel: Scrubs Regie: Michael Spiller Drehbuch: Eric Weinberg Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 6