Sky 1 08:55 bis 09:40 Comedyserie Desperate Housewives Alles ist wunderbar USA 2005 2016-11-17 15:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Von wegen wundervoller Tag! Die verzweifelten Hausfrauen werden von ihrer Vergangenheit eingeholt und kommen endlich hinter das düstere Geheimnis, warum Mary Alice Selbstmord begangen hat. Die neu in die Nachbarschaft gezogene Betty Applewhite und ihr Sohn Matthew sorgen unterdessen in der Wisteria Lane für neuen Wirbel. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Teri Hatcher (Susan Mayer) Marcia Cross (Bree Hodge) Felicity Huffman (Lynette Scavo) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Mark Moses (Paul Young) Nicollette Sheridan (Edie Britt) Steven Culp (Rex Van De Kamp) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Larry Shaw Drehbuch: John Pardee, Joey Murphy, Tom Spezialy, Kevin Murphy Kamera: Walt Fraser Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12

