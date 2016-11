Sky 1 02:40 bis 03:40 Krimiserie Die Brücke - Transit in den Tod Folge: 3 DK, S 2011 2016-11-20 02:40 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In Kopenhagen wurden mehrere Obdachlose vergiftet. Der Mörder versteckt hinter seinen grausamen Taten wieder eine Botschaft: Viele Menschen fallen durch ein Raster in der Gesellschaft. Saga und Martin kommen kaum mit ihren Ermittlungen hinterher, als noch ein Obdachloser entführt wird. Das einzige, was den Killer aufhalten kann, ist eine große Summe Geld, die vier Grundbesitzer zahlen sollen. Doch wieviel ist ein Mensch wert? - Nordic Crime der Meisterklasse. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Sofia Helin (Saga Norén) Kim Bodnia (Martin Rohde) Dag Malmberg (Hans Petterson) Ellen Hillingsø (Charlotte Söringer) Christian Hillborg (Daniel Ferbé) Magnus Krepper (Stefan Lindberg) Puk Scharbau (Mette Rohde) Originaltitel: Bron / Broen Regie: Charlotte Sieling Drehbuch: Hans Rosenfeldt, Morten Dragsted Kamera: Jrrgen Johansson Musik: Uno Helmersson Altersempfehlung: ab 16

