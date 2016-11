Sky 1 18:10 bis 18:35 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Pudding USA 2002 Stereo 16:9 HDTV Merken Während J.D. und Turk ihren finanziellen Engpass dadurch kompensieren, dass sie das Krankenhaus um Dinge wie Klopapier und Pudding erleichtern, kommt ihnen der Hausmeister auf die Schliche. Aber statt einzuschreiten, nimmt er einen Computer mit nach Hause. Dr. Cox plagen unterdessen ganz andere Sorgen. Jordan steht plötzlich vor seiner Haustür: Sie ist schwanger! In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Neil Flynn (The Janitor) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Nurse Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: Ken Whittingham Drehbuch: Janae Bakken Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12