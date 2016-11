Sky 1 14:45 bis 15:30 Comedyserie Desperate Housewives Das Versprechen USA 2005 2016-11-19 13:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Lynette hat Angst, dass ihr Mann Tom langsam das Interesse an ihr verliert. Also versucht sie, neues Feuer in ihre Ehe zu bringen. Auch Gabrielle hat wie immer so ihre Probleme mit den Männern in ihrem Leben. Susan bekommt unerwarteten Besuch. Und George Williams spielt langsam aber sicher eine immer größere Rolle in Brees Leben. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Felicity Huffman (Lynette) Teri Hatcher (Susan) Eva Longoria (Gabrielle) Marcia Cross (Bree) Richard Roundtree (Mr. Shaw) Nicollette Sheridan (Edie Britt) Steven Culp (Rex Van De Kamp) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Larry Shaw Drehbuch: Marc Cherry, Katie Ford Kamera: Walt Fraser Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 6

