Sky 1 12:15 bis 12:40 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine Bettbeziehung USA 2003 2016-11-16 19:25 Stereo 16:9 HDTV Not schweißt zusammen, so auch J.D. und Elliott: Die beiden landen wieder im Bett. Um einem möglichen Beziehungsstress vorzubeugen, vereinbaren sie unverbindlichen Sex in aller Freundschaft. J.D. ist stolz, denn er hat damit erreicht, wovon andere Männer nur träumen: Spaß ohne Verpflichtungen. Und er nimmt sich auch vor, sofort Schluss zu machen, sobald Gefühle ins Spiel kommen. Doch dann muss sich J.D. eingestehen, dass Elliott für ihn mehr ist als eine reine Bettbeziehung. Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Neil Flynn (Hausmeister) Originaltitel: Scrubs Regie: Will Mackenzie Drehbuch: Bill Lawrence Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12