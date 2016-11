Sky 1 22:40 bis 23:30 Krimiserie Elementary Konkurrenzkampf USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sherlock Holmes soll den Geschäftsführer einer Investmentfirma finden, der spurlos verschwunden ist. Die Wall-Street-Banker sind zuerst schwer irritiert von Holmes' unkonventionellen Methoden, aber dann spürt der den Gesuchten tatsächlich auf: Allerdings nur noch tot, gestorben an einer Überdosis Heroin und in einem Apartment, in dem er sich für gewöhnlich mit Prostituierten traf. Mord oder Unfall? Unterdessen folgt Watson der Empfehlung von Holmes und beginnt wieder, Männer zu daten. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jonny Lee Miller (Sherlock Holmes) Lucy Liu (Dr. Joan Watson) Jon Michael Hill (Detective Marcus Bell) Aidan Quinn (Captain Toby Gregson) Craig Bierko (Jim Fowkes) Molly Price (Donna Kaplan) Luke Kirby (Aaron Ward) Originaltitel: Elementary Regie: Rosemary Rodriguez Drehbuch: Craig Sweeny Kamera: Ron Fortunato Musik: Sean Callery Altersempfehlung: ab 12