Sky 1 21:05 bis 21:50 Serien Madam Secretary Ein ganz normaler Tag USA 2014 2016-11-15 01:20 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Am Ende einer Schülerreise beantragt die chinesische Studentin Xinpei politisches Asyl in den USA. Der Vorfall kommt denkbar ungünstig für Außenministerin Elizabeth McCord (Tea Leoni), die gerade äußerst heikle Gespräche zwischen Japan und China moderiert. Elizabeth misstraut Xinpei zunächst, will der jungen Frau später aber helfen und erlebt eine große Überraschung. Zu Hause geht es derweil drunter und drüber, weil sich Elizabeths beide Töchter einen heftigen Streit liefern. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Téa Leoni (Elizabeth McCord) Tim Daly (Henry McCord) Zeljko Ivanek (Russell Jackson) Keith Carradine (President Conrad Dalton) Bebe Neuwirth (Nadine Tolliver) Kathrine Herzer (Alison McCord) Evan Roe (Jason McCord) Originaltitel: Madam Secretary Regie: Eric Stoltz Drehbuch: Barbara Hall Kamera: Jonathan Brown Musik: Transcenders Altersempfehlung: ab 12