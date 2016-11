Sky 1 18:10 bis 18:35 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Ticket nach Reno USA 2002 Stereo 16:9 HDTV Merken Dr. Kelso hat wieder einmal einen Weg gefunden, Zwietracht unter den jungen Ärzten zu säen: Der Mediziner, der ihm den interessantesten Fall präsentiert, darf ihn zum Ärztekongress in Reno begleiten. Obwohl J.D. mit einem seiner Patienten gute Chancen hat, hält er sich beim Kampf um das begehrte Ticket zurück. Er will sein Idol Dr. Cox nicht verärgern, der alle verabscheut, die um Dr. Kelsos Gunst buhlen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Neil Flynn (Hausmeister) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Nurse Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: Michael Spiller Drehbuch: Gabrielle Allan Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 6