Sky 1 11:55 bis 12:20 Comedyserie Parks and Recreation Ron und Tammy USA 2009 2016-11-14 18:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Andy hat einen neuen Job und versucht alles, um Ann zurückzugewinnen. Mark ist darüber nicht sonderlich erfreut und führt ein ernstes Gespräch mit ihm. Leslie (Amy Poehler) erfährt, dass die Stadtbibliothek es auf "ihren" Park abgesehen hat, um dort eine neue Bücherei zu errichten. Pikanterweise ist die neue Leiterin der Bibliothek Rons durchtriebene Exfrau Tammy. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Paul Schneider (Mark Brendanawicz) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Troy Miller Drehbuch: Greg Daniels, Michael Schur, Mike Scully Altersempfehlung: ab 12

