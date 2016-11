Sky 1 18:00 bis 18:25 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Pech USA 2001 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Dauerstreit zwischen Dr. Kelso und Dr. Cox hat sich so zugespitzt, dass der Chefarzt Cox erst einmal beurlaubt. Über sein weiteres Schicksal muss nun der Aufsichtsrat der Klinik befinden. Deshalb reist auch Jordan Sullivan an, die einflussreiche Tochter des Krankenhausgründers, die eine wichtige Position im Aufsichtsrat hat. J.D. wird von Dr. Kelso abkommandiert, sich persönlich um Jordans Wohlergehen zu kümmern. Wie sich herausstellt, ist Jordan Sullivan eine kaltschnäuzige Karrierefrau, die sich nimmt, was sie will. Und sie will J.D. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Neil Flynn (Hausmeister) Originaltitel: Scrubs Regie: Marc Buckland Drehbuch: Gabrielle Allan Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12