Sky 1 12:00 bis 12:25 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Mentor USA 2001 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach ein paar Tagen im Krankenhaus hat Assistenzarzt J.D. schon eine gewisse Routine. Drainagen und intravenöse Zugänge sind kein Problem mehr für ihn. Als aber ein junger Mann mit Verdacht auf Lungenkrebs eingeliefert wird und sich nicht vom Kettenrauchen abbringen lässt, wird es schwierig. Verzweifelt fragt J.D. Dr. Cox um Rat. Der rät ihm in gewohnt zynischer Weise, sich eine andere Einstellung zur Arbeit zuzulegen. Unterdessen will Turk zwischen Elliot und Carla vermitteln, die sich nicht ausstehen können und immer wieder aneinander geraten. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Schwester Carla Espinosa) John Ducey (Will Forte) Originaltitel: Scrubs Regie: Adam Bernstein Drehbuch: Bill Lawrence Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 6