Sky 1 08:55 bis 09:20 Comedyserie Parks and Recreation Marihuana und ein Rendezvous USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Leslie (Amy Poehler) hat Ann erlaubt, mit Mark auszugehen, denn die hatte sich vorher wegen ihrer Freundschaft zu Leslie nicht getraut. Tom und Leslie entdecken derweil im neu bepflanzten Teil der Anlage ein Gewächs, das wie Marihuana aussieht. Die beiden beschließen, die Nacht dort zu verbringen, um den Missetäter zu entlarven. Später sehen sie, wie Anns Exfreund Andy in die Grube klettert. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Paul Schneider (Mark Brendanawicz) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Seth Gordon Drehbuch: Greg Daniels, Michael Schur, Rachel Axler Altersempfehlung: ab 12