Sky 1 05:35 bis 06:25 Comedyserie Desperate Housewives Lauter Lügen USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Bree findet ein Kondom im Wäschekorb. Auf der Suche nach dem Übeltäter gesteht ihre Tochter Danielle, dass es von ihr ist, denn sie ist wahnsinnig in John verliebt. Das kann und will Bree nicht dulden und bittet John, der sowieso keinerlei Interesse an Danielle hat, ihr das auch deutlich klarzumachen. Indes erzählt Lynette Susan, dass ihre Jungs in Mikes Garage den Schmuck der ermordeten Martha Huber gefunden haben ... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Brenda Strong (Mary Alice Young/Erzählerin) Felicity Huffman (Lynette Scavo) Teri Hatcher (Susan Mayer) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Marcia Cross (Bree Hodge) Andrea Bowen (Julie Mayer) Nicollette Sheridan (Edie Britt) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Larry Shaw Drehbuch: Marc Cherry, Tom Spezialy Kamera: Walt Fraser Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 6

