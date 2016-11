Sky 1 20:15 bis 21:05 Krimiserie Elementary Ein aussichtsloser Fall USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Schroff, exzentrisch und etwas wahnsinnig: Auf den ersten Blick ist der ebenso patenten Dr. Joan Watson ihr neuer Schützling Sherlock Holmes nicht geheuer. Die Ärztin soll den Ex-Junkie auf dem Weg in ein drogenfreies Leben begleiten. Dabei macht sie Bekanntschaft mit seiner zweiten Sucht: dem Lösen von Kriminalfällen. Als Berater des NYPD soll der geniale Holmes den mysteriösen Tod einer Frau aufklären. Watson ist fasziniert von seiner Gabe und nimmt bald selbst an den Ermittlungen teil. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jonny Lee Miller (Sherlock Holmes) Lucy Liu (Dr. Joan Watson) Aidan Quinn (Captain Toby Gregson) Dallas Roberts (Dr. Richard Mantlo) Manny Perez (Det. Javier Abreu) Jonathan Walker (Harrison Polk) Kristen Bush (Eileen Renfro) Originaltitel: Elementary Regie: Michael Cuesta Drehbuch: Robert Doherty Kamera: Nelson Cragg Musik: Zoe Keating, Sean Callery Altersempfehlung: ab 12

