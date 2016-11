Sky 1 02:35 bis 03:05 Comedyserie Eastbound & Down Ums Verrecken kein Glück USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Stevies (Steve Little) DVD mit Kennys (Danny McBride) Karriere-Highlights interessiert keine einzige Profimannschaft: Niemand will mehr mit dem Egomanen arbeiten. Kenny besucht indes das Grillfest von April und Terrence (Katy Mixon, Andrew Daly). Um April eifersüchtig zu machen, nimmt er seine Affäre Tracy (Sylvia Jefferies) mit. Der völlig betrunkene Gastgeber beschimpft den ebenfalls abgefüllten Kenny im Laufe des Abends als Loser, dessen Zeit längst vorbei sei. - Respektlose Comedyserie um einen selbstverliebten Aufschneider. Produziert u.a. von Starkomiker Will Ferrell. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Danny R. McBride (Kenny Powers) Katy Mixon (April Buchanon) John Hawkes (Dustin Powers) Andrew Daly (Terrence Cutler) Ben Best (Clegg) Jennifer Irwin (Cassie Powers) Steve Little (Stevie Janowski) Originaltitel: Eastbound & Down Regie: David Gordon Green Drehbuch: Jody Hill, Danny R. McBride, Shawn D. Harwell, Shawn Harwell, Danny McBride, Ben Best Musik: Wayne Kramer Altersempfehlung: ab 12