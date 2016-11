Sky 1 23:45 bis 00:10 Comedyserie Brooklyn Nine-Nine Der mieseste Assistent der Welt USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken An einem Tatort lernt Chaos-Polizist Jake (Andy Samberg) eine attraktive Leichenbeschauerin kennen. Prompt vergisst der Kindskopf, den Autopsie-Bericht rechtzeitig abzuschicken. In der Zwischenzeit ist auf dem Revier der Phantombildzeichner krank. Amy (Melissa Fumero) entdeckt per Zufall, dass Terry (Terry Crews) künstlerisch sehr begabt ist und stellt ihn als neuen Phantombildzeichner an. - Willkommen auf Brooklyns verrücktester Polizeistelle! Chaotische Cop-Comedy mit Kindskopf Andy Samberg als Verbrechensbekämpfer. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Andy Samberg (Jake Peralta) Stephanie Beatriz (Rosa Diaz) Terry Crews (Terry Jeffords) Melissa Fumero (Amy Santiago) Joe Lo Truglio (Charles Boyle) Chelsea Peretti (Gina Linetti) Andre Braugher (Captain Ray Holt) Originaltitel: Brooklyn Nine-Nine Regie: Troy Miller Drehbuch: Gil Ozeri Kamera: Giovani Lampassi Musik: Dan Marocco Altersempfehlung: ab 12