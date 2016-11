Sky 1 22:20 bis 22:50 Comedyserie Eastbound & Down Wer kann hier eBay? USA 2009 2016-11-11 02:10 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Wieder einmal angetrunken, baut Kenny (Danny McBride) einen Unfall. Sein Bewunderer Stevie (Steve Little) nimmt bereitwillig alle Schuld auf sich. Kenny ernennt Stevie daraufhin zu seinem Assistenten. Stevie scheint allerdings auch einer der letzten Fans des Ex-Baseballstars zu sein: Für seine Erinnerungsstücke, die Kenny aus Geldnot bei Ebay anbietet, interessiert sich kein Mensch. - Respektlose Comedyserie um einen selbstverliebten Aufschneider. Produziert u.a. von Starkomiker Will Ferrell. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Danny R. McBride (Kenny Powers) Katy Mixon (April Buchanon) John Hawkes (Dustin Powers) Andrew Daly (Terrence Cutler) Ben Best (Clegg) Jennifer Irwin (Cassie Powers) Steve Little (Stevie Janowski) Originaltitel: Eastbound & Down Regie: David Gordon Green Drehbuch: Jody Hill, Ben Best, Danny R. McBride Musik: Wayne Kramer Altersempfehlung: ab 12