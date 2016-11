Sky 1 17:45 bis 18:10 Comedyserie Parks and Recreation Kaboom USA 2009 2016-11-13 10:35 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach einer gelungenen Aktion zur Neugestaltung eines Spielplatzes ist Leslie (Amy Poehler) voller Energie und will das Parkprojekt vorantreiben. Mark rät ihr, mögliche Hindernisse einfach zu umgehen. Gesagt, getan. Leslie mietet einen Bulldozer, um die Grube zuzuschütten. Sie weiß allerdings nicht, dass Andy in der Grube wohnt, der prompt verletzt wird, als die erste Schaufel Schutt auf sein neues Heim fällt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Paul Schneider (Mark Brendanawicz) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Chris Pratt (Andy Dwyer) Paul Scheer (Keef Slertner) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Charles McDougall Drehbuch: Greg Daniels, Michael Schur, Aisha Muharrar Altersempfehlung: ab 12