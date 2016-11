Sky 1 20:15 bis 21:00 Krimiserie Madoff - Der 50-Milliarden Dollar Betrug USA 2016 2016-11-10 00:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Investmentbanker Bernie Madoff (Richard Dreyfuss) gilt als Vorzeige-Amerikaner. Ihm vertrauen die Superreichen ihr Geld an. Bis die unfassbaren Dimensionen seines betrügerischen Systems auffliegen, die weltweit einen Schaden von rund 50 Milliarden Euro verursacht haben. - Die Miniserie nach der investigativen Recherche "The Madoff Chronicles" von Brian Ross verfolgt den steilen Aufstieg und tiefen Fall des New Yorker Finanzbetrügers Bernard Madoff. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Richard Dreyfuss (Bernie Madoff) Blythe Danner (Ruth Madoff) Peter Scolari (Peter Madoff) Frank Whaley (Harry Markopolos) Michael Rispoli (Frank DiPascali) Lewis Black (Gregory Perkins) Tom Lipinski (Mark Madoff) Originaltitel: Madoff Regie: Raymond De Felitta Altersempfehlung: ab 6