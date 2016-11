Sky 1 13:40 bis 14:05 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Held USA 2002 2016-11-10 19:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Dr. Cox' ehemaliger Schwager Ben braucht eine Chemotherapie, weil er an Leukämie erkrankt ist. Im Krankenhaus versuchen alle Angestellten, dem jungen Mann Mut zu machen, allen voran Dr. Cox, der seinem Freund jeden erdenklichen Beistand verspricht. J.D. bewundert das Verhalten des Arztes und glaubt, einen wahren Helden vor sich zu haben. Dass dem nicht wirklich so ist, bemerkt J.D. erst, als Ben mit der Chemotherapie beginnt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Schwester Carla Espinosa) Brendan Fraser (Ben Sullivan) Originaltitel: Scrubs Regie: Michael Spiller Drehbuch: Neil Goldman, Garrett Donovan Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12