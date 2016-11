Sky 1 11:35 bis 12:00 Comedyserie Parks and Recreation Das Übungsdate USA 2009 2016-11-10 17:45 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nachdem ein Sexskandal über den Politiker Bill Dexhart ans Licht gekommen ist, machen Tom und die anderen sich einen Spaß daraus, die schmutzigsten Geheimnisse voneinander in Erfahrung zu bringen. Leslie (Amy Poehler) hat ganz andere Sorgen: Ihre Verabredung mit Dave steht an und sie ist ein Nervenbündel. Ann will ihr helfen, muss aber erkennen, dass Leslie wirklich keine Ahnung von Dates hat. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Paul Schneider (Mark Brendanawicz) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Alex Hardcastle Drehbuch: Greg Daniels, Michael Schur, Harris Wittels Altersempfehlung: ab 12