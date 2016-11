Sky 1 22:55 bis 23:55 Krimiserie Die Brücke - Transit in den Tod Folge: 2 DK, S 2011 2016-11-09 03:40 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Mörder wählt den scharfsinnigen Boulevard-Journalisten Daniel Ferbé, der für ihn als Vermittler mit der Außenwelt fungieren soll. Wie sich herausstellt, will der Täter mit seinem Mord auf gesellschaftliche Probleme hinweisen. Die erste Tat soll aussagen, dass "wir nicht alle gleich vor dem Gesetz sind". Den Cops Saga und Martin wird nun bewusst, dass sie es mit einem unbarmherzigen Killer zu tun haben, der seine Verbrechen seit vielen Jahren geplant hat. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Sofia Helin (Saga Norén) Kim Bodnia (Martin Rohde) Dag Malmberg (Hans Petterson) Christian Hillborg (Daniel Ferbé) Puk Scharbau (Mette Rohde) Emil Birk Hartmann (August Rohde) Rafael Pettersson (John) Originaltitel: Bron / Broen Regie: Charlotte Sieling Drehbuch: Hans Rosenfeldt Kamera: Jrrgen Johansson Musik: Uno Helmersson Altersempfehlung: ab 12