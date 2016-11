Sky 1 21:05 bis 21:55 Serien The Tunnel Der Kampf um Toleranz GB, F 2016 2016-11-09 01:50 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Das abgestürzte Flugzeug wurde von außen gesteuert und zum Absturz gebracht - doch im Inneren muss ein Mittäter gewesen sein. Der Spezialist der französischen Polizei war die ermordete Madame Fournier. Ein Zufall? Drohen weitere Abstürze? Robert Fournier entpuppt sich als Kopf der Terror-Bande und plant eine weitere Aktion: eine multireligiöse Gruppe steht im Visier. Mit einem Jagdgewehr stürmt ein Killer das Vereinsgelände und tötet jeweils einen Christen, Juden und Moslem. - Britisch-französische Crime-Serie mit unvorhersehbarem Plot. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Stephen Dillane (Karl Roebuck) Clémence Poésy (Elise Wassermann) William Ash (Boleslaw "BB" Borowski) Mish Boyko (Stefan Czyrko) Madeline Duggan (Tanya) Originaltitel: The Tunnel Regie: Mike Barker Drehbuch: Ben Richards Altersempfehlung: ab 12