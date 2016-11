Sky 1 20:15 bis 21:05 Serien The Tunnel Die Gereralprobe GB, F 2016 2016-11-09 01:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein französisches Paar wurde aus dem Autozug im Eurotunnel entführt, zurück bleibt die kleine Tochter der Frau, Chloë. Commander Elise Wassermann und DCI Karl Roebuck ermitteln erneut gemeinsam, doch schon bald stellt sich heraus, dass nicht beide Entführten Opfer sind, als eine Leiche in einem brennenden Auto gefunden wird. Die Ereignisse überschlagen sich, ein Flugzeug stürzt in den Ärmelkanal, die Piloten konnten die Maschine nicht mehr steuern, viele Tote sind die Folge. Doch das ist erst der Anfang. - Start der 2. Staffel, die nicht mehr der Geschichte des skandinavischen Vorbildes folgt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Stephen Dillane (Karl Roebuck) Clémence Poésy (Elise Wassermann) Thibault de Montalembert (Olivier Pujol) Angel Coulby (Laura Roebuck) Olivier Rabourdin (Paul Bresson) Originaltitel: The Tunnel Regie: Mike Barker Altersempfehlung: ab 12