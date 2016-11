Sky 1 19:25 bis 19:50 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Student USA 2002 2016-11-27 17:25 Stereo 16:9 HDTV Merken J.D. und seine Freunde zählen inzwischen zu den vollwertigen Ärzten der Klinik. Deshalb wird ihnen die Betreuung von Medizinstudenten anvertraut. J.D. soll sich um Josh kümmern. Dieser ist jedoch ungeschickt und beginnt schon bald zu nerven. J.D. benimmt sich wie ein autoritäres Ekel und empfiehlt seinem Schutzbefohlenen sogar, das Medizinstudium mangels Talent an den Nagel zu hängen. Als sich Josh den Rat zu Herzen nimmt, bereut J.D. sein Verhalten. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Krankenschwester Carla Espinosa) DJ Qualls (Josh) Originaltitel: Scrubs Regie: Deborah Diamond Drehbuch: Janae Bakken, Debra Fordham Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 6